بكلمات مؤثرة” أحمد مكي يُحيي ذكرى وفاة والده الأولى

2020/10/18 | 19:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ أحيا الفنان المصرى أحمد مكي ذكرى وفاة والده الأولى، بكلمات مؤثرة ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، بعد نشره صورة تجمعهما وعلق قائلا: “مرت سنه على فراقك، دائما أتذكرك وأدعو لك، الله يرحمك يا أبي ويغفر لك، نسألكم الدعاء له”.



وفى سياق آخر ، يشارك الفنان أحمد مكي […]

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