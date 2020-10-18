وزير العمل يعلن فتح باب التقديم على القروض الصغيرة في بغداد

2020/10/18 | 19:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، فتح باب التقديم على القروض الصغيرة في بغداد والمحافظات ابتداءً من يوم غد الاثنين.وقال الركابي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إنه "تقرر إطلاق التقديم على القروض …

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