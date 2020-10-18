نائب: اتفاق سنجار شكل انعطافة خطيرة بالبلاد

2020/10/18 | 19:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الاحد، ان اتفاق سنجار شكل انعطافة خطيرة بالبلاد، فيما اشار الى ان المادة 140 هي التي تحدد التطبيع بالمناطق المختلف عليها.

وقال محمد في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الاتفاق الذي جرى بين بغداد واربيل بشأن قضاء سنجار كان من المفترض ان يمر عبر مجلس النواب من قبل الحكومة الاتحادية”، لافتا الى ان “هذا الاتفاق شكل انعطافة خطيرة بالبلاد”.

واضاف ان “المادة 140 من الدستور العراقي هي التي تحدد التطبيع بالمناطق المختلف عليها وليس الاتفاق”، مبينا ان “اتفاق سنجار يجب ان يشمل جميع المناطق والحكومة عليها مشاورة البرلمان قبل اي اتفق”.

ووصفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاربعاء الماضي ، اتفاق حكومتي بغداد واقليم كردستان بشأن الوضع الامني والاداري في قضاء سنجار بانه مؤامرة هدفها إرضاء دول معينة.



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