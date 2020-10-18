العراق يبلغ نهائي بطولة انطاليا الدولية لرواد كرة القدم

2020/10/18 | 19:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

بلغ المنتخب الوطني العراقي للرواد، نهائي بطولة انطاليا الدولية بكرة القدم.

وقال قائد الفريق هشام محمد لـ /المعلومة/ ان “المنتخب الوطني بلغ نهائي بطولة انطاليا لكرة القدم الخاصة بالرواد والتي اقيمت منافساتها في تركيا”.

واوضح ان “المنتخب تغلب على رواد غلطة سراي بثلاثية مقابل هدف واحد، حيث قدم الفريقين مباراة قمة بالمستوى العالي والانضباط، نالت اعجاب منظمي البطولة وجميع الحضور”.

يذكر ان البطولة تقام في كل عام وبمشاركة واسعة من جميع دول العالم.



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