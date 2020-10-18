بالجدول: عمليات الارساء والتفريغ للحمولات في ميناء خور الزبير قبل يومين

2020/10/18 | 19:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تنشر منصة يس عراق، الموقف اليومي لعمليات أرساء الناقلات و البواخر و تفريغ وشحن الحمولات في أرصفة ميناء خور الزبير في يوم 16 تشرين الاول 2020، اي قبل يومين.

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