واشنطن: حظر التسلح الدولي بحق طهران لا يزال ساريا ونحذر من انتهاكه

2020/10/18 | 19:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت الخارجية الاميركية، الاحد، أن حظر التسلح الدولي بحق طهران لا يزال ساريا، مؤكدة أن تصدير واستيراد الأسلحة التقليدية من وإلى إيران سيعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان له، اليوم (18 تشرين الاول 2020) أن كافة العقوبات الأممية تقريبا بحق طهران استؤنفت، حسب وجهة نظر واشنطن، اعتبارا من 19 ايلول، بما يشمل حظر التسلح، مضيفا أن تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران سيعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929 فيما سيمثل استيراد أي أسلحة أو مواد مرتبطة بحكومة طهران خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 1747.

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام سلطاتها المحلية في معاقبة أي شخصيات أو كيانات ستسهم ماديا في إمداد إيران بالأسلحة التقليدية ونقل هذه الأسلحة إليها أو منها، بالإضافة إلى من يقدم تدريبا أو تمويلا أو خدمات أو أي نوع آخر من الدعم إلى طهران في هذا المجال.

وشدد على ضرورة أن "تمتنع كافة الدول التي تتطلع إلى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم محاربة الإرهاب" عن أي إمدادات أسلحة مع إيران، مضيفا ان "تصدير الأسلحة إلى إيران لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوترات الإقليمية ووقوع المزيد من الأسلحة الخطيرة في أيدي التنظيمات الإرهابية، ويزيد من خطر التهديدات لأمن إسرائيل ودول سلمية أخرى".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان إيران عن انقضاء فترة سريان حظر التسلح الأممي، بعد فشل الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري في إقناع أعضاء مجلس الأمن الدولي بتمديد الحظر.

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