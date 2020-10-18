2020/10/18 | 19:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يمكن لدواء ريمدسفير من شركة جلعاد علاج كورونا ؟ ترجمة: حسين سرمك حسن قال مسؤول من منظمة الصحة العالمية إن الأدوية المضادة للفيروسات من شركة جلعاد للعلوم Gilead Sciences قد تكون أفضل جرعة لعلاج الفيروس التاجي.ولكن هل يمكن أن يعالج ريمديسيفير Remdesivi الخاص بجلعاد فيروس كورونا؟ ريمديسيفير ، وهو عقار تجريبي تم تطويره […]

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