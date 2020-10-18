2020/10/18 | 19:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المغرب سبّاق والأردن يدرس ومؤسسات الكويت تطبقً لماذا نستخدم الإرقام الهندية والعالم كله يستخدم العربية ؟ محسن حسين الكثير منا يستغرب كيف ولماذا نستخدم الارقام الهندية (123456789) بينما يستخدم الغرب بل العالم كله الارقام العربية (123456789) التي وضعها العالم المسلم محمد بن موسى الخوارزمي في العهد العبّاسي.واذا كنا قد ورثنا الارقام الهندية من انظمة […]

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