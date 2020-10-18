2020/10/18 | 19:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل اتاك حديث الأوفياء ؟ – حسين الصدر -1- حين تُذكر المناقب والصفات الحميدة يكون (الوفاء) واسطة العقد في تلك المنظومة الأخلاقية .وليس ثمة من خلاف او نقاش في أنَّ الاوفياء محبوبون مكرّمون، ولن تغيب مواقفهم عن الاذهان ، وكفاهم ذلك مفخرا ..-2- ونطاق الوفاء لا ينحصر في اطار العلاقات الشخصية وانما يمتد […]

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