2020/10/18 | 19:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هل اتاك حديث الأوفياء ؟ – حسين الصدر -1- حين تُذكر المناقب والصفات الحميدة يكون (الوفاء) واسطة العقد في تلك المنظومة الأخلاقية .
وليس ثمة من خلاف او نقاش في أنَّ الاوفياء محبوبون مكرّمون، ولن تغيب مواقفهم عن الاذهان ، وكفاهم ذلك مفخرا ..
-2- ونطاق الوفاء لا ينحصر في اطار العلاقات الشخصية وانما يمتد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل اتاك حديث الأوفياء ؟ – حسين الصدر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وليس ثمة من خلاف او نقاش في أنَّ الاوفياء محبوبون مكرّمون، ولن تغيب مواقفهم عن الاذهان ، وكفاهم ذلك مفخرا ..
-2- ونطاق الوفاء لا ينحصر في اطار العلاقات الشخصية وانما يمتد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل اتاك حديث الأوفياء ؟ – حسين الصدر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل اتاك حديث الأوفياء ؟ – حسين الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).