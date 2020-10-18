محمد صلاح ومبابي ونيمار في الهجوم.. تعرف على أغلى تشكيل في العالم

2020/10/18 | 19:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رلاياضية:الفرات نيوز} كشفت شبكة "transfermarkt” الشهيرة المختصة بأسعار اللاعبين في عالم كرة القدم عن أغلى تشكيل في الوقت الحالي لعام 2020.

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