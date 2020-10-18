حكام دوري أبطال أوروبا طاقم سويسري لمباراة برشلونة

2020/10/18 | 19:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن أطقم الحكام لليوم الأول في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا والذي يقام يوم، الثلاثاء المقبل.

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