2020/10/18 | 19:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ كشف الشيخ أحمد علي درويش، إمام وخطيب مسجد الإمام البوصيري بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل لقاء جمعه بالمطرب المصري بهاء سلطان،وكتب درويش منشورًا عبر صفحته على “فيس بوك”، قال فيه: “تحدثت مع بعض الشباب عنه بالأمس، وأني أرى بداخله إنسانًا آخر، فأكد لي واحد منهم أنه يعزم هذه الأيام على اقتصار وتوجيه نشاطه الفني […]

التدوينة فيديو..



إحالة إمام مسجد للتحقيق بسبب بهاء سلطان..



فما القصة؟ ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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