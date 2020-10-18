بالصور: متحف عراقي صارع الازمات للوصول الى الاجيال الحالية… ثروة “لاتعد ولاتحصى” تذهل زائرها

2020/10/18 | 19:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

مكان قد لايعرفه احد او قد زاره، الا القلة التي تسمع عنه وتتمنى الدخول اليه، هو متحف التاريخ الطبيعي في العراق، وتحديدا بقلب العاصمة بغداد، بؤرة تحتوي كمية هائلة من المعلومات عن مختلف الثروات البيئية والنفطية تذهل مشاهديها.

متحف التاريخ الطبيعي، هو يعد مركز بحوث، افتتح في الثاني من مايس 1946 واختير اليوم ليصادف ذكرى مولد فيصل الثاني مللك العراق انذاك وقد افتتح من قبل “ولي العهد” إضافة إلى رئيس وزارة العراق الأسبق توفيق السويدي وعدد من الوزراء في منطقة باب المعظم بجوار” مستشفى حماية الاطفال ”.

وقد كانت الدار عائدة للاوقاف الدينية واستأجرت وظل امر ارتباط المتحف متردداً بين رأيين الأول يقضي بإلحاقه بمديرية الآثار القديمة العامة باعتبارها المؤسسة الوحيدة المختصة بتنظيم المتاحف وتدوير شؤونها غير أن هذا الرأي لم يعمل به لأن المديرية المذكورة تقتصر عناياتها على الدراسات الآثارية وحفظ المعروضات المتعلقة بها وبالتالي يكون متحف التاريخ الطبيعي خارج نطاق اختصاصها، أما الرأي الثاني القاضي بربط المتحف بعمادة” دار المعلمين العالي” كلية التربية حاليا هو الذي أخذ به مجلس”المعارف” في جلسته المنعقدة في 2/12/1946 متخذا قراراً بربط المتحف بعمادة دار المعلمين العالي.

وشكل عام 1973 انطلاقة مهمة في تاريخ المركز حيث انتقل الى مكانه الحالي في منطقة باب المعظم وانتقلت معه تسميته من متحف التاريخ الطبيعي الى مركز بحوث التاريخ الطبيعي وارتبط بعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي واصبحت اهدافه تنحصر باربع اتجاهات رئيسية :1 – مجال البحوث العلمية في مواضيع علوم الحياة والجيولوجي .2 – جمع وتصنيف وجفظ وصيانة المجاميع الحيوانية والنباتية والجيولوجية .3 – الاهتمام بقاعات العرض وتحيسنها .4 – الاهتمام بالبرامج التعليمية والتثقفية .

الداخل إلى هذا المتحف يعيش مع أجواءه التاريخية والعلمية، حيث يضم مختلف الحيوانات المنقرضة والموجودة حالياً، بالإضافة إلى مراحل تطور الإنسان والأمور المتعلقة بالأرض وبحوث التعدين والاستخراج النفطي، فضلا عن النباتات.

1- قسم الفقرياتضم هذا القسم على عينات مختلفة من الحيوانات اللافقرية البرية والمائية وبعض المجسات المستوردة وهناك مجموعتان من القواقع الاولى تمثل المجاميع الاوربية والاخرى تمثل مجاميع منطقة البحر المتوسط .



تضمن هذا القسم نماذج عراقية واخرى مستوردة من البرمائيات والزواحف الا ان الملاحظ ان قسما منها لم يصنف والقسم الاخر قد تعرض لبعض التلف .



ووايضا يحتوي على مجموعة كبيرة من الطيور العراقية صنف معظمها وتستخدم هذه النماذج للعرض في قاعة المعروضات كما تستخدم لاغراض الدراسات العليا والبحوث العلمية .



ان مجموع نماذج الطيور الدراسية الموجودة في المركز 3560 طيرا تقع تحت 18 رتبة و55عائلة و354 نوعا اما نماذج الطيور المعروضة في قاعة المعروضات فتبلغ 106 نوعا .



القسم على بعض انواع اللبائن التي عرضت في قاعة المعروضات .

2- قسم الحشرات واللافقريات

تمكن هذا القسم من الحصول على مجموعة من الحشرات العراقية المصنفة وبعض اللوحات الفنية للحشرات الضارة ومجموعة من الفراشات العراقية والاجنيبة المصنفة ويرقات الحشرات .



ويضم القسم ما يقارب من 1300 نموذجا ، عرض قسم منها في قاعة المعروضات اما القسم الاخر فمحفوظ في خزانات خاصة وتتضمن النماذج المصنفة 12 رتبة تحوي 338 نوعا ولا يزال هناك قسم غير مصنف لعدم وجود اخصائي في تصنيف الحشرات .

3-قسم النبات والبيئة

امتلك المعشب على ما يقارب 50 نوعا من النباتات العراقية المصنفة حسب احصائيات قسم النبات في وزارة الزراعة فضلا على 1800 عينة تعود الى 451 جنسا في 87 عائلة وضم القسم ايضا نماذج للعرض تشمل المجسمات الجبسية لانواع الفواكه والخضروات العراقية اضافة الى المصورات التوضيحية لبعض النباتات ذات الاهمية الاقتصادية والطبية .



اهتم القسم بدراسة الصخور والمتحجرات وعرض نماذج منها ويشمل جناحين يضم الاول نماذج صخرية ومعدنية ومتحجرات عراقية واجنبية .



واما الجناح الثاني فضم جيولوجيا النفط ، كما يحتوي القسم على الصخور النارية العراقية والمستوردة ونماذج من عناصر الذهب والفضة والحديد والنحاس والكبريت والكربون والكرافيت وغيرها.

4- قسم الاسماك

حتوى القسم على مجاميع من الاسماك العراقية المصنفة التي تم جمعها من المياه العراقية العذبة والمالحة كما ان هناك اعداد لا يستهان بها من النماذج التي يمكن استخدامها لاغراض دراسية ومشاريع البحوث المختلفة .



ويحتوي المعرض على نماذج للاسماك العراقية البحرية والنهرية بالوانها الطبيعية .



والاسماك العراقية المعروفة والمسجلة ويضم المركز 57 عائلة من الاسماك من اصل 92 ممثلة ب145 نوعا من اصل 340 نوعا .

المكتبة:نمت المكتبة تدريجيا حتى بلغ عدد الكتب عام 1973( 20843 )مجلدا و(400) مجلة علمية ،كذلك احتوت المكتبة على خرائط وميكروفيلم وميكروكارد وجهاز قراءة سلايدات لبعض الحيوانات.وتعمل المكتبة بنظام الـونياسيس winiisesالشعبة الفنية :اهم الاعمال التي قام بها القسم عند التأسيس1 – صنع النماذج الجبسية لأنواع الأثمار والخضروات العراقية.2 – عمل التماثيل نقلاً عن صورها الفوتوغرافية المأخوذة من الأصل.3 – رسم لوحات ملونة تمثل الحيوانات المنقرضة في بيئتها الطبيعية.4 – إعداد رسوم خرائط لمختلف الموضوعات البيولوجية.المعروضات:إن أولى الغايات التي يستهدفها المتحف هي جمع كل ما يمكن الحصول عليه من النماذج العراقية سواء كانت حيوانية او نباتية او معادن ليتم دراستها وعرضها كذلك عمل المتحف على اضافة معروضات ونماذج اجنبية لها فائدة تعليمية او ثقافية وفيما يلي وصف موجز لاهم المجموعات التي كانت موجودة في المتحف .اولا المجموعة الحيوانية (ادخل حديثا نموذج هيكل عضمي للديناصور وايضا فيل الماستدون وسفينة نوح ونموذج للبركان بانوراما )

1- اللبائن :لم يتمكن المتحف في بداية نشأته من الحصول على عدد كبير من اللبائن بل اقتصرت موجوداته على زوج من الدببة ونموذج من الغرير ونموذج من النيص (الدعلج) وبضعة انواع من الارانب والسنجاب والقط الوحشي والذئب والثعلب وابن عرس .2-الطيور:ضم المتحف انذاك حوالي (130) نوعا معظمها كانت للدراسة وقد جمع اغلبها في اثناء الحرب العالمية الاولى واهديت الى وزارة “المعارف” حيث حفظت في”دار المعلمين” ثم نقلت الى المتحف في بداية تأسيسه وخصصت للطيور غرفة خاصة للعرض .3- الزواحف:امتلك المتحف في بداية تأسيسة حوالي 12 نوعا من الحيات العراقية معظمها من الانواع الغير سامة ومنها ما يعيش في الماء الا ان المتحف احتوى على نوع واحد سام وهي الحية ذات القرون اما بقية الزواحف التي كانت موجودة فهي انواع قليلة من العضايا والسلاحف البرية والمائية ورأٍس تمساح هندي وهياكل عظمية للسلحفات والحية والتمساح الامريكي .4- البرمائيات:اقتصر جناح البرمائيات على زوج واحد من السلمندر ارسل للمتحف من عقرة اضافة الى نوع اجنبي من الضفادع الكبيرة .

5- الاسماك :ان مجموعة الاسماك في المتحف كانت لا تزال ناقصة كثيرا كسائر المجموعات الاخرى فكانت معظمها من الأنواع العراقية مع عدد من الانواع الاجنبية التي لها فائدة علمية ككلب البحر والسمك الرعاد والسمكة الشائكة وخفاش البحر واكثر النماذج كانت تحفظ في الفورمالين ،اضافة لنماذج جبسية اثمانية انواع من السمك .6- اللافقريات :امتاز المتحف بمجموعة مختلفة من اللافقريات من الاسفنجيات الى النواعم اضافة الى ما استورده المتحف من انكلترا وامريكا ففي النواعم امتلك المتحف انواع اجنبية كثيرة منها الاخطبوط والسيبيا (الحبار) وانواع من المحار والحلزون ،ومن الشوكيات امتلك مجموعة من نجوم البحر والنجوم الثعبانية وقنافذ البحر وخيار البحر ، اما المفصليات فكانت مجموعة من القشريات من ضمنها السرطان والروبيان العرافية ، اضافة الى الديدان الحلقية ومجموعة من الديدان البحرية والعلق ودودة الارض ، ومن الديدان الخيطية بضعة انواع من الاسكارس ،الى الديدان المسطحة ،كذلك امتلك القسم نماذج جبسية تصور تشريح الحيوانات النموذجية كالعلق الطبي والدودة الوحيدة وقنديل البحر .

ثانيا- المعروضات النباتية:ان اهم ما كان موجود في غرفة النباتات مجموعتان هما1- نماذج جبسية للفواكه والخضروات العراقية وقد صنعت في المتحف بصورة فنية تحاكي الطبيعة وبلغ عددها 25 نوعا من التمور و75 نوعا من مختلف الفواكه .2- المحاصيل العراقية وقد حفظت بقناني صغيرة بلغ عددها 160 نوعا.كذلك زود المتحف بنماذج قليلة من الامراض النباتية وبعض الاغصان المجففة للاشجار المثمرة وبعض انواع التبغ وقصب السكر فضلا عن بعض النماذج الجبسية لاعضاء نباتية تظهر تراكيبها المجهرية كالجذور والساق والورقة .ثالثا- المعروضات النفطية:لقد اشتركت كلا من شركة النفط العراقية وشركة نفط الرافدين بمد المتحف بنماذج امتازت بدقة صنعها وعظم فوائدها يمكن اجمالها:1 – نموذج مجسم من السمنت لحقول النفط في كركوك .2- نموذج جهاز الحفر.2- مناظر ومخططات مختلفة عن حقول النفط.



4- احجار متنوعة تستخرج في عمليات النفط.



5-نموذجامعمل التكرير النفطي.3 – نموذج تخطيطي مجسم لاستعمالات النفط في الحياة اليومية .



7- بعض الصور الفوتوغرافية لمنشات الشركة في خانقين.



4-نموذج السيارة المعدة لتزويد الطائرات ببنزين الطيران .رابعا- الأحجار والمتحجرات :تم جمع واستيراد عدد غير قليل من المتحجرات والاحجار العراقية سواء من خلال عمل شركة النفط العراقية او من خلال استيراد 424 من مختلف الصخور والمعادن من خارج العراق .خامسا- قسم التطور:

امتلك هذا القسم 12 من التماثيل النصفية لاجناس الانسان المنقرضة اضافة الىتطور الوجه من القرود السفلى الى الانسان .كما احتوى القسم على لوحة تطور قدم الاحصان ،كذلك لوحة الشجرة النسبية اللانسان وتمثل 24 جمجمه للانسان والقرود العليا ,فضلا عن الواح ومناظر مختلفة .

أبواب المركز مفتوحة خلال الدوام الرسمي من يوم الأحد الى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 1 ظهراً، حيث يستقبل طلاب المدارس والكليات وموظفي الوزارات، فضلاً عن الوفود والسفراء، وذلك بعد التنسيق مع المركز حول آلية الدخول وضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية من الكمامات والقفازات البلاستيكية خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا هذه الايام.

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