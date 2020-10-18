لاعب المنتخب وفيسنتي البرتغالي علاء عباس يزور تدريبات الزوراء

2020/10/18 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

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زار لاعب المنتخب العراقي بكرة القدم وفيسنتي البرتغالي علاء عباس، الاحد، تدريبات فريقه السابق الزوراء.

وذكر المكتب الاعلامي للنادي في بيان تلقته ( بغداد اليوم)،إن: "لاعب المنتخب الوطني علاء عباس زار تدريبات فريق الزوراء بكرة القدم اليوم الاحد بعد العودة من المعسكر التدريبي الذي أُقيم في محافظة البصرة".

واضاف: "والتقى اللاعب برئيس الهيئة الإدارية للنادي فلاح حسن الذي بدوره تمنى له التوفيق في مشواره الجديد مع جيل فيسنتي البرتغالي ".

وكانت علاء عباس قد تعاقد مع جيل فيسنتي البرتغالي بعد موسم مع الكويت الكويتي توج مع الفريق ببطولة الدوري المحلي.

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