صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا


صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا
2020/10/18 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد

أوضح مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاحد، التوزيع الجغرافي لـ 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال الحجامي في منشور على صفحته في الفيسبوك، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة امس والمعلن عنها اليوم: عدد الاصابات 348 موزعة كالآتي:

أبو غريب 5ابو دشير  9الاسكان   13الاعلام    8البياع    6التاجي 25الحرية    22الــدورة   43الرحمانية 1السيدية  6الشالجية 4الشرطة الرابعة 6الشعلة   12الصالحية 3الطارمية   9الطوبجي  2العامرية  3العطـيـفيـة  7العلاوي2الغزاليـة    13القادسيـة    6الكاظميـة     20المحمودية    11المنصور    19المواصلات 7اليوسفية     2اليـرموك    23حي الجامعة 18حي الجهاد     10حي الخضراء  4حي العامل    3مجمع الايادي  1جانب الرصافة  18محافظة ذي قار 1محافظة بابل      2محافظة ديالى    2محافطة واسط     1محافظة ميسان  1".

وأضاف، ان "حالات الشفاء بلغت 806، والوفيات: 1".

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