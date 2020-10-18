صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/10/18 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

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أوضح مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاحد، التوزيع الجغرافي لـ 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال الحجامي في منشور على صفحته في الفيسبوك، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة امس والمعلن عنها اليوم: عدد الاصابات 348 موزعة كالآتي:

أبو غريب 5ابو دشير 9الاسكان 13الاعلام 8البياع 6التاجي 25الحرية 22الــدورة 43الرحمانية 1السيدية 6الشالجية 4الشرطة الرابعة 6الشعلة 12الصالحية 3الطارمية 9الطوبجي 2العامرية 3العطـيـفيـة 7العلاوي2الغزاليـة 13القادسيـة 6الكاظميـة 20المحمودية 11المنصور 19المواصلات 7اليوسفية 2اليـرموك 23حي الجامعة 18حي الجهاد 10حي الخضراء 4حي العامل 3مجمع الايادي 1جانب الرصافة 18محافظة ذي قار 1محافظة بابل 2محافظة ديالى 2محافطة واسط 1محافظة ميسان 1".

وأضاف، ان "حالات الشفاء بلغت 806، والوفيات: 1".

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