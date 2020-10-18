"المصارف العربية": شرم الشيخ تستضيف مؤتمراً لبحث تحديات القطاع في ظل كورونا

2020/10/18 | 19:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: يعقد اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، مؤتمراً مصرفياً عربياً دولياً، بعنوان الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية.وقال وسام فتوح الأمين العام للاتحاد، إن المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 …

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