2020/10/18 | 19:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني – تواصل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة عن طريق دائرة بحوث البناء احدى تشكيلات الوزارة تنفيذ الفحوص الخاصة ببناية البنك المركزي العراقي الجديدة في بغداد.واوضح المركز الاعلامي انه يتم اجراء الفحوص الخاصة بتقييم الخرسانة عالية المقاومة والديمومة المستخدمة في البناء وفحوص قياس نفاذية ايون الكلورايد عبر الخرسانة ومقدار نفاذية الماء للخرسانة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعمار تعلن تنفيذ الفحوص الخاصة بمشروع بناية البنك المركزي العراقي الجديدة المركز الخبري الوطني.

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