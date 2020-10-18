صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 348 المسجلة اليوم بكورونا

2020/10/18 | 19:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الأحد، عن اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة أمس والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 348 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————5

ابو دشير ——————9

الاسكان ——————13

الاعلام ——————8

البياع ——————6

التاجي ——————25

الحرية ——————22

الــدورة -———-——43

الرحمانية ——————1

السيدية ——————6

الشالجية ——————4

الشرطة الرابعة ————6

الشعلة ——————12

الصالحية ——————3

الطارمية —————— 9

الطوبجي ——————2

العامرية ——————3

العطـيـفيـة -—————7

العلاوي ——————-2

الغزاليـة -—————13

القادسيـة —————-6

الكاظميـة —————20

المحمودية —————11

المنصور —————-19

المواصلات -————-7

اليوسفية —————2

اليـرموك ——-———23

حي الجامعة ————-18

حي الجهاد -————10

حي الخضراء -————4

حي العامل -————-3

مجمع الايادي —————1

جانب الرصافة -———18

محافظة ذي قار ———1

محافظة بابل -——2

محافظة ديالى -———2

محافطة واسط ———1

محافظة ميسان ———1

الشفاء:

806

الوفيات:

1

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