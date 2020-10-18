البرلمان يحيل ملفات فساد جديدة الى هيئة النزاهة

2020/10/18 | 19:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، عن إحالة ملفات فساد جديدة في عدد من الوزارات إلى هيئة النزاهة، مبينة ان اغلبها يخص العقود في تلك المؤسسات.

وقال عضو اللجنة صباح طلوبي في تصريح له، اليوم (18 تشرين الاول 2020) إن "اللجنة أنجزت التحقيق في عشرات الملفات الجديدة وأحالتها إلى هيئة النزاهة، تتعلق بالأولمبية واتحاد الملاكمة وملفات أخرى في عدد من الوزارات من بينها العمل والشؤون الاجتماعية والكهرباء والنفط والصحة والزراعة والجمعيات الفلاحية وأخرى تتعلق بالصناعات الهيدروليكية وملف آخر لأدوية سامراء".





وبين أن "بعض الملفات أحيلت إلى هيئة النزاهة بعد اكتمال التحقيق، وبعضها يحتاج وقتا طويلا، لذا يتم رفعها لهيئة النزاهة أو الادعاء العام لإكمال الإجراءات التحقيقية"، لافتا إلى أن "أكثر التقارير التي أحيلت تخص العقود".

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