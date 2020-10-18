افتاء كوردستان: عدم اقامة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي

2020/10/18 | 19:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المجلس الأعلى للافتاء في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، الى عدم اقامة التجمعات والاحتفاليات بذكرى مولد الرسول الاكرم محمد (ص)، مشيرا الى ان ذلك يأتي لمنع تفشي جائحة كورونا.

وقال المجلس في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان ذكرى المولد النبوي هذا العام يتزامن مع انتشار جائحة كورونا في اقليم كوردستان، داعيا المواطنين الى عدم اقامة اي تجمعات او احتفاليات بالمناسبة لمنع تفشي الجائحة.

وفضّل المجلس، حسب بيانه، ان يتم الاستعاضة عن الاحتفال واقامة التجمعات والمناقب، بنشر معالم الفرح والملصقات الخاصة بالمناسبة في الاماكن العامة، مؤكدا في الوقت ذاته على الالتزام بالاجراءات الوقائية من فايروس كورونا.

PUKmedia ترجمة‌

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