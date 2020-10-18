2020/10/18 | 19:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت اللجنة المالية النيابية، تمرير قانون تمويل العجز المالي، خلال جلسة مجلس النواب، الاسبوع المقبل.

واوضح النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKmedia: ان تصويت مجلس النواب على قانون تمويل العجز المالي سيوفر صرف رواتب الموظفين للاشهر المتبقية من العام الجاري، مرجحا تصويت المجلس على مشروع القانون الذي هو البديل عن الموازنة المالية لعام 2020.

وحول الورقة البيضاء الاقتصادية التي اقرتها حكومة الكاظمي، اكد ميرزا ان تنفيذ ورقة الاصلاح يستغرق مدة طويلة، مشيرا الى انها لم تذكر بشكل مباشر اقليم كوردستان وانما تناولت المنافذ الحدودية والنفط.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأمين صرف الرواتب مرهون بالتصويت على قانون) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأمين صرف الرواتب مرهون بالتصويت على قانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).