2020/10/18 | 19:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تتصدّر الموقف اليومي في حالات الإصابة والشفاء من كورونا الصحة : الأدوية المستخدمة لعلاج الفايروس آمنة بغداد – الزمان سجلت وزارة الصحة والبيئة 3110 اصابة جديدة بفايروس كورونا و3186 حالة شفاء وبواقع 56 حالة وفاة، فيما تصدرت العاصمة بغداد الموقف اليومي لحالات الشفاء والاصابة.وجاء في احصائية الوزارة ، اطلعت عليها (الزمان) امس (تسجيل […]

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