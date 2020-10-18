2020/10/18 | 19:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب السيستاني يعلن اليوم غرة ربيع الأول النجف – سعدون الجابري أعلن مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني، ان اليوم الاثنين هو غرة شهر ربيع الاول 1442.وذكر المكتب في بيان تلقته (الزمان) امس، انه (لم تثبت رؤية الهلال بالعين المجردة في العراق والمناطق المجاورة له بعد غروب يوم السبت 29 شهر صفر المظفر), واضاف […]

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