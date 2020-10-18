2020/10/18 | 19:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يتهم جهات محرّضة وراء حرق مقر الديمقراطي الكردستاني خبير لـ (الزمان) : نقل دعوى الحادثة إلى أربيل يتطلب موافقة مجلس القضاء بغداد – الزمان اكد الخبير القانوني طارق حرب، ان نقل دعوى المتهمين بحادث حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني من بغداد الى اربيل يتطلب موافقة القضاء الاعلى حصراً ، فيما اتهم رئيس الحكومة جهات […]

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