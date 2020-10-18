2020/10/18 | 19:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، أن التزام السودان بتحقيق العدالة هو "استجابة للمطالب الشعبية" خلال لقائه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في اليوم الثاني من زيارتها للسودان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حمدوك لرئيسة المحكمة الجنائية الدولية: التزام السودان بتحقيق العدالة مطلب شعبي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حمدوك لرئيسة المحكمة الجنائية الدولية: التزام السودان بتحقيق العدالة مطلب شعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).