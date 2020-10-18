2020/10/18 | 19:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

حدد عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، الاحد، 3 اسباب رئيسية تقف وراء ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي في الايام الماضية.

وقال ميرزا لـ /المعلومة/، إن “سعر صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي شهد في الايام الماضية ارتفاعا ملحوظا في الأسواق”، لافتا ال انه “هناك ثلاثة اسباب رئيسية الاولى هي مضاربات تجار العملة رافقها شائعات متعددة بالاضافة الى سعي البنك المركزي الى تصنيف المصارف ومكاتب الصيرفة بالاضافة الى سبب ثالث وهو الاهم المتمثل بامتناع البنك المركزي بيع الدولار الامريكي”.

واضاف ميرزا، ان “سياسة صرف الدولار يتحكم بها البنك المركزي العراقي باعتبار الاخر مؤسسة مستقلة”.

وكان سعر صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي شهد ارتفاعا ملحوظا في الايام 3 الماضية وسط حالة من القلق بان تكون بداية لارتفاع اعلى ما يؤثر على اسعار المواد الاساسية.



انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تحدد 3 اسباب لارتفاع الدولار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تحدد 3 اسباب لارتفاع الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).