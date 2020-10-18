اطلاق رواتب الرئاسات وخمس وزارات في إقليم كوردستان

2020/10/18 | 20:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ربيل-اين]اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، انها ستقوم بتوزيع رواتب شهر أيلول الماضي لخمس وزارات والرئاسات الثلاث يوم غد الاثنين، وتستكمل بذلك توزيع رواتب جميع الوزارات والدوائر الحكومية في الاقليم.

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