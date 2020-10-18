عالم فيروسات يعلق على ظهور عرض جديد لفيروس “كورونا”

2020/10/18 | 20:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلن عالم الفيروسات، أناتولي ألتشتاين، أن العرض الجديد الذي كشفه علماء بريطانيون لفيروس كورونا (فقدان السمع)، ليس ما يميز الفيروس، مشيرا إلى أنه يمكن أن يصيب الأوعية الدموية في أماكن مختلفة بجسم الإنسان.

وقال خلال مقابلة على قناة “رن تي في” الروسية: “بما أن الفيروس يؤثر على مناطق مختلفة من الجسم، فمن الممكن حدوث مشاكل في السمع، ومع ذلك لا يتم تسجيل حالات كثيرة لفقدان السمع، بل فقدان حاستي الشم والتذوق في أغلب الأحيان”.

وفي وقت سابق، أعلن علماء من جامعة كوليدج في لندن أن بعض مرضة “كوفيد-19” تظهر عليهم أعراض مختلفة عما كان متعارف عليه، حيث ظهر طنين في الأذن لدى بعضهم.

وأشار العلماء أن الحالات المرضية الحادة يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان حاسة السمع.



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