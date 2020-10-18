2020/10/18 | 20:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف خبراء اقتصاديون عن تفاصيلَ دقيقة تخص أعضاء مجلس النواب العراقي.

وقال الخبراء في إيضاح ٍ إن تفاصيل رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي كالتالي: الراتب الاسمي اربعة ملايين دينار، مخصصات منصب مليونا دينار، مخصصات سكن ثلاثة مللايين دينار، مبينين ان مخصصات شهادة الدكتوراه مئة بالمئة من الراتب الاسمي، والماجستير خمسة وسبعون بالمئة والبكالوريوس خمسة وأربعون بالمئة والمعهد خمسة وثلاثون بالمئة والاعدادية خمسة وعشرون بالمئة من الراتب الاسمي.

وأضاف الخبراء أن راتب عضو مجلس النواب العراقي الشهرية يتراوح ما بين عشرة الى ثلاثة عشر مليون دينار وهو يعادل تقريبا رواتب عشرين موظفاً يحمل شهادة البكالوريوس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصاديون: راتب عضو البرلمان يتراوح ما بين 10 الى 13 مليون دينار عراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتصاديون: راتب عضو البرلمان يتراوح ما بين 10 الى 13 مليون دينار عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).