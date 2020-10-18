ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة..

2020/10/18 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تغيب عن المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة.

ونادي إقليم كاتالونيا، يظهر بأداء غير مقبول إلى حد ما، تحت قيادة المدير الفني رونالد كومان، خاصة خلال آخر جولتين بالليغا الإسبانية، حيث فشل ميسي ورفاقه في خط الهجوم في تسجيل أي هدف أمام كل من إشبيلية وخيتافي على الترتيب، حيث سقط الفريق ضد النادي الأندلسي بالتعادل، ثم خسر على يد النادي المدريدي بهدف نظيف، ليلة أمس السبت.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن:" ميسي حضر إلى مقر تدريبات فريقه الجماعية، لكنه لم يشارك مع زملائه، حيث مارس طقسًا غريبًا اعتاد عليه".

الصحيفة سعت إلى طمأنة جماهير البرسا التي أثار غياب ميسي عن المران، قلقها، بالتأكيد على أن اللاعب اعتاد دومًا ألا يشارك في التدريبات باليوم الذي يلي أي مباراة، بل يفضل الاكتفاء ببعض التمارين الرياضية في صالة الجيم.

وأكدت "آس" أن:" ميسي بات يشعر بالوحدة، بعد أن كان يمارس عادته مع لويس سواريز، لكنه ظهر هذه المرة وحيدًا في صالة الألعاب الرياضية".

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