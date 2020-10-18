تركيا تسجل أكبر ارتفاع للإصابات بـ كورونا منذ ايار الماضي

2020/10/18 | 20:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 1813 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل أكبر ارتفاع لمؤشر الحالات اليومية منذ 8 ايار.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1815 شخصا، ليصل إلى مستوى 347493 حالة.

وهذه الحصيلة هي الأكبر في تركيا منذ 8 ايار وتشير إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات المسجلة بالفيروس الذي بلغ يوم 15 أكتوبر 1693 حالة، وفي 16 أكتوبر 1812، وفي 17 أكتوبر 1723.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 9296 شخصا بعد تسجيل 72 حالة جديدة مقابل 66 في 15 أكتوبر، و73 في 16 أكتوبر، و71 في 17 أكتوبر.

وأعلنت عن شفاء 1504 مرضى ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 304003 أشخاص.

وتشهد تركيا منذ أسابيع ارتفاعات كبيرة للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي يثير جدلا في البلاد حول ضرورة إعادة القيود العامة لوقف تسارع انتشار المرض.

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