الاتحادية تلقي القبض على مطلوبين اثنين بتهم ارهابية في كركوك

2020/10/18 | 20:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة 4/ ارهاب في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة ، القت القبض على اثنين من المطلوبين قضائياً وفق المادة 4/ارهاب في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك ضمن قاطع مسؤولية اللواء التاسع عشر والصادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 4/ ارهاب”.

واضافت، انه “تم تسليمهم الى جهة الطلب أصولياً”.

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