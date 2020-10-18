إيران.. سجين سياسي يحرق نفسه امام القاضي وإدارة السجن تنقله للحبس الانفرادي دون معالجته

2020/10/18 | 20:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر محلية إيرانية، عن قيام أحد السجناء السياسيين بحرق نفسه امام عدد من مسؤولي السجن الذي يحتجز فيه.

وذكرت منظمة هنكاو – الخطوة العاملة بمجال حقوق الانسان، ان عادل مكرم وهو سجين سياسي كردي قام بإضرام النار بجسده في السجن المركزي بمدينة أرومية، وامام انظار القاضي المراقب ونائب مدير السجن، مما أدى الى اصابته بحروق شديدة في ساقه اليمنى في حين اكدت المنظمة ان مسؤولي السجن أوعزوا بنقل السجين الى الحبس الانفرادي من دون ان يتلقى أي علاج.

وكان السجين قد أقدم يوم الرابع من الشهر الجاري على خياطة فمه والاضراب عن الطعام، احتجاجا على احتجازه مدة عشرة أشهر من دون حسم قضيته، لينهي الاضراب بعد ثلاثة أيام بعد تعهد إدارة السجن بتنفيذ مطالبه.

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