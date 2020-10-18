الحشد يكشف تفاصيل مجزرة الفرحاتية في قضاء بلد

2020/10/18 | 20:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت هيئة الحشد الشعبي، الأحد، تفاصيل "مجزرة الفرحاتية" في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

وقال مسؤول العمليات في اللواء 41 قاسم الكريطي، في بيان تلقته له اليوم (18 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "إحدى نقاط الحشد الشعبي في قضاء بلد تعرضت قبل يومين لهجوم ومحاصرة من قبل تنظيم داعش ما أدى إلى استشهاد أحد المقاتلين وجرح 3 آخرين، قبل أن تقع الجريمة المروعة في الفرحاتية".

وأضاف، أن "الإرهابيين وبعد تنفيذ هجومهم انسحبوا تجاه الأهالي واقتادوا مجموعة مواطنين بينهم أفراد في الحشد العشائري متعاونون مع القوات الأمنية والحشد الشعبي".

وأوضح، أن "الجريمة المستنكرة ليست الأولى التي يعتمد فيها الإرهابيين إلى التصفية الجسدية للمدنيين، فقد شهدت ناحية يثرب عمليات مشابهة تم تثبيت دعاوى قضائية فيها ضد عناصر داعش".

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