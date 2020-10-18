مقترحات للجنتي الصحة والتربية النيابيتين حول العام الدراسي الجديد

2020/10/18 | 20:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت لجنة الصحة النيابية، تقديم طلب رسمي الى مجلس النواب بتأجيل العام الدراسي الجديد 2020-2021، فيما اشارت لجنة التربية النيابية الى انها قدمت مقترحا بتقسيم دوام المدراس الى وجبتين.

وكانت وسائل اعلام محلية وصفحات الفيس بوك قد نشرت خبر مفاده، ان لجنة الصحة النيابية تقدم طلب رسمي بتأجيل العام الدراسي الجديد بسبب كثرة الاصابات بكورونا.

وقالت عضو لجنة الصحة النيابية سهام الموسوي خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الاحد، ان اللجنة لم تقدم طلبا رسميا الى مجلس النواب بتأجيل العام الدراسي الجديد 2020-2021، موضحة انها اراء للجنة الصحة تناقش داخل اروقة مجلس النواب.

واضافت: انه من الضروري ان نجتمع مع وزارة الصحة واللجنة العليا لمكافحة كورونا لمعرفة قراراتهم كي تتمكن لجنة الصحة من وضع اجراءات واليات لمواجهة الجائحة بين الطلبة وخصوصا ان الصفوف تحوي نحو 70 طالبا وفي حال بدء الدوام قد ينذر بحدوث كارثة.

ورجحت الموسوي، تأجيل العام الدراسي الجديد لعدم وجود الامكانات وصعوبة تنفيذها.

من جانبه قال عضو لجنة التربية النيابية مريوان نادر خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الاحد: ان مسألة تأجيل العام الدراسي من عدم لم تتم مناقشته بعد في مجلس النواب.

واضاف نادر: ان لجنة التربية النيابية طرحت موضوع تقسيم دوام المدارس الى وجبتين، كأن يكون دوام طلبة الصف الاول والثاني والثالث الابتدائي في ايام الاسبوع الثلاث الاولى وباقي الايام يخصص الى باقي المراحل.

وأكد عضو لجنة التربية النيابية الى ضرورة عقد اجتماع مع خلية الازمة ووزارة الصحة لتقرير بدء العام الدراسي من عدمه، منوها الى انه من الصعب ان يستمر الدوام خلال باقي الايام عن طريق الاونلاين، مضيفا ان اللجنة لها مقترح بأن تخصص القنوات التلفزيونية اوقاتا من برامجها لنشر الدروس التعليمية الخاصة بشرح المواد الدراسية.

PUKmedia هاميار علي‌

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