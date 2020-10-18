أربعة من مقاتلي داعش في متناول يد الأجهزة الأمنية


أربعة من مقاتلي داعش في متناول يد الأجهزة الأمنية
2020/10/18 | 20:17 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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