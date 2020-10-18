وفاة المستشار القانوني لوزارة الدفاع الفريق الحقوقي فاضل عباس

2020/10/18 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مطلع، الاحد، بوفاة المستشار القانوني لوزارة الدفاع اثر اصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الفريق الحقوقي فاضل عباس مهدي، المستشار القانوني لوزارة الدفاع، توفي مساء اليوم".

واضاف، انه "توفي نتيجة مضاعفات فيروس كورونا".

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