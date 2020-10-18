2020/10/18 | 20:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة 4/ ارهاب في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك.وقالت القيادة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، ان “الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة ، القت القبض على اثنين من المطلوبين قضائياً وفق المادة 4/ارهاب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مطلوبين اثنين بتهم ارهابية في كركوك المركز الخبري الوطني.

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