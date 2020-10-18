2020/10/18 | 20:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة “رويترز” مساء اليوم الأحد، بأن تنظيم “داعش” دعا مؤيديه لاستهداف الغربيين في السعودية، بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية الاقتصادية للمملكة.

وأضافت الوكالة أن المتحدث باسم “داعش” قال في تسجيل “إنه يجب استهداف المملكة العربية السعودية لدعمها تطبيع دول الخليج مع إسرائيل”.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.

وتشمل قائمة الدول العربية التي أقدمت على تطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل بالتالي مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994) والإمارات والبحرين (عام 2020).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“داعش” يدعو مؤيديه لاستهداف البنى التحتية الاقتصادية في السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“داعش” يدعو مؤيديه لاستهداف البنى التحتية الاقتصادية في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).