لدعمها التطبيع مع الدول الخليج.. تنظيم داعش يدعو مؤيديه لاستهداف السعودية

2020/10/18 | 20:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أفادت وكالة "رويترز" مساء يوم الأحد، بأن تنظيم داعش دعا مؤيديه لاستهداف الغربيين في السعودية، بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية الاقتصادية للمملكة.

وأضافت الوكالة أن المتحدث باسم "داعش" قال في تسجيل "إنه يجب استهداف المملكة العربية السعودية لدعمها تطبيع دول الخليج مع إسرائيل".

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، يوم 15 آيلول في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.

وتشمل قائمة الدول العربية التي أقدمت على تطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل بالتالي مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994) والإمارات والبحرين (عام 2020).

وفي سياق متصل تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاتفيا اليوم الأحد، مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ومع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين.

وجاء الاتصال قبيل التوقيع في المنامة على 7 مذكرات تفاهم بين إسرائيل والبحرين.

ورحب رئيس الوزراء نتنياهو بذلك، وقال "إننا ندفع السلام قدما من خلال اتخاذ خطوات عملاقة".

كما رحب بالرحلة الجوية الأولى التي أقلعت من إسرائيل وهبطت اليوم في البحرين، وصرح بأنها تشكل امتدادا للاختراق قدما نحو السلام".

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