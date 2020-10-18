اقليم كوردستان..شفاء 37584 حالة اصابة بفايروس كورونا

2020/10/18 | 20:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 61703 حالة اصابة، 22275 في اربيل و19665 في السليمانية، و17637 في دهوك و2126 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 37584 حالة، 16283 في اربيل و11160 في السليمانية و8133 في دهوك و2008 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 2161 حالات، 640 منها في اربيل و1077 في السليمانية و379 في دهوك، و65 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 21958 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 5352 في اربيل و7428 في السليمانية و9125 في دهوك و53 في حلبجة.

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