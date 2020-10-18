نائبة عن صلاح الدين تكشف سبب الخروق الامنية المتكررة

2020/10/18 | 20:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

كشف عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين منار عبد المطلب، الاحد، عن سبب الخروقات الامنية المتكررة في المحافظة.

وقالت عبد المطلب في حديث لـ/ المعلومة/، ان “هناك فراغ امني كبير بين محافظتي صلاح الدين والانبار يمتد من الثرثار وحتى منشاة المثنى وصولا الى ناظم التقسيم لافتا ال ان تلك المتاطق الساشعة التي تمتد لالاف الكلومترات بدون اي قوة امنية ماسكة لافتا الى ان داعش تستغل تلك المناطق”.

واضاف، ان “تلك المناطق كانت ممسوك بعضها من قبل حشد وزارة الدفاع قبل ان تصبح خاليا لافتا الى ان اعادة حشد وزارة الدفاع في كلا المحافظتين لمسك تلك المناطق وهم من اهاليها سيعالج الكثير من الخروقات الامنية ويدعم الاستقرار الامني وهذا امر بالغ الامنية يجب ان تتعامل مع القيادات بايجابية وان تدعم حشد وزارة الدفاع”.،انتهى 25ف

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