مسؤول حكومي: الجولة الأوروبية تبحث عن دعم سياسي وأمني ومالي للعراق

2020/10/18 | 20:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول حكومي مطلع إن الجولة الأوروبية التي بدأها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تبحث عن تجديد الدعم السياسي والأمني والمالي للعراق.

وأوضح المسؤول في رئاسة الوزراء أن الكاظمي سيجري مباحثات تهدف للحصول على دعم مالي وصحي، والسعي لعودة عدد من المنظمات الإنسانية الأوروبية التي كانت تعمل في العراق، وغادرت بفعل مخاوف من الجماعات المسلحة، فضلا عن بحث ملفات الاستثمار لا سيما في قطاعي الكهرباء والنفط، إلى جانب ملف معتقلي تنظيم داعش من الجنسيات الأوروبية الموجودين في العراق.

ولفت المسؤول إلى أن رئيس الوزراء سيطلب بشكل رسمي من هذه الدول، المساعدة في تأمين إجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل، مؤكداً أن الكاظمي يعول كثيراً على هذه الزيارة للحصول على الدعم وهو ما يجعلها جولة مهمة، سينعكس نجاحها سريعا في ملفات عديدة.

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