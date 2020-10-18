2020/10/18 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار ليس من الصعب العثور على سبب لاشعال الحرائق في البيئة السياسية العراقية الملتهبة أساسا،فالانقسامات المجتمعية التي أججها خلاص العراق من سلطة العصابة الصدامية كثيرة، وهي انقسامات أفقية وعمودية ،أبرزها الانقسام العرقي ويليها الانقسام المذهبي .إن احتقان القوى السياسية العراقية المتصارعة من أجل الحصول على أكبر قدر من الكعكعة جعلها تلجأ الى حشد الجماهير خلفها بحجج الدفاع عن القومية أو المذهب أو الدي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشعال الحرائق والاهداف المشبوهة - مؤيد عبد الستار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشعال الحرائق والاهداف المشبوهة - مؤيد عبد الستار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).