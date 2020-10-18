في شمال غرب باريس قطع إسلاميون رأس مدرس لعرضه رسما كاريكاتوريا لمحمد على طلابه! - مينا احدي

2020/10/18 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مينا_احدي وقعت المأساة يوم الجمعة 16 أكتوبر في وضح النهار في شارع حول باريس.



وحاصر الإرهابي الإسلامي المعلم في زاوية وقطع رأسه بالسكين.



ونشروا لاحقًا صورة لرأسه على تويتر ثم بدأوا في تهنئة بعضهم البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.



نعم ، حدث هذا في باريس قبل يومين فقط.أما بخصوص طبيعة الإرهابي القاتل ، فقد وصلتنا خبران من وسائل الإعلام المطبوعة الفرنسية ، أحدهما أن والد أحد الطلاب قتله ، والثاني أن طفل شيش ......





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