ضبط ادوية بشرية مهربة واتلاف حاويات عدد يدوية في كمرك ام قصر الشمالي  

2020/10/18 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، عن ضبط ادوية بشرية اخفيت خلف ملابس مستعملة و اتلاف (4) حاويات عدد يدوية في كمرك ام قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها ضبطت شاحنة محملة بأدوية بشرية تم اخفائها تحت بالات ملابس مستعملة في مركز كمرك ام قصر الشمالي”، مبينة ان “عملية الضبط تمت بالتعاون مع وكالة الأستخبارات الوطنية وهيئة المنافذ الحدودية”.





واضافت، انه “تم احالتها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وفق قانون الكمارك النافذ”، لافتا الى ان “ذات المركز قام بأتلاف (4) حاويات محملة بعدد يدوية بسبب تلفها”.

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