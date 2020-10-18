تحرك من شرطة البصرة على خرق في أحد أنابيب النفط (صور)

2020/10/18 | 20:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية شرطة نفط الجنوب، الاحد، ضبط خرق في أحد الأنابيب النفطية بمحافظة البصرة. وذكر إعلام مديرية شرطة الطاقة، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الأول 2020)، إنه "بعد توفر معلومات استخباراتية بوجود خرق على إحدى الأنابيب النفطية تم تشكيل فريق عمل بقيادة العميد صباح محسن مدير شرطة نفط الجنوب حيث تم الكشف على الأنبوب الناقل للمشتقات النفطية 10 عقدة مادة زيت الغاز استيراد الناقل من مرفأ خور الزبير إلى مشروع شط البصرة في منطقة الشعيبة".

وأشار البيان إلى أنه "تم رفع صمامات عدد 2 بقياس 2 إنج كانت مربوطة على الأنبوب واستدعاء فرق الصيانة الفنية لوزارة النفط لرفع الخرق".

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