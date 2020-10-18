2020/10/18 | 21:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ – في سيناريو درامي، فرض وست هام التعادل بنتيجة 3-3 على مضيفه توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل ثلاثية توتنهام هيونج مين سون (1) وهاري كين (8- 16)، بينما أحرز لوست هام فابيان بالبوينا (82) ودافينسون سانشيز بالخطأ في مرماه (85) ومانويل لانزيني (90).



وبتلك النتيجة […]

التدوينة وست هام يقلب تأخره بثلاثية أمام توتنهام لتعادل ثمين في الثواني الأخيرة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وست هام يقلب تأخره بثلاثية أمام توتنهام لتعادل ثمين في الثواني الأخيرة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وست هام يقلب تأخره بثلاثية أمام توتنهام لتعادل ثمين في الثواني الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).