قبل الكلاسيكو : راموس ليس لديه أي إصابة خطيرة

2020/10/18 | 21:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ – تلقى فريق ريال مدريد، اليوم الأحد، أنباء سعيدة بشأن أحد اللاعبين المصابين، قبل مواجهة برشلونة، السبت المقبل، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.



وكان سيرجيو راموس، قائد الميرنجي، تعرض لإصابة بالأمس في خسارة الميرنجي أمام قادش بهدف دون رد، وشوهد يضع الثلج على ركبته اليسرى أثناء الجلوس على مقاعد البدلاء.



ووفقًا لصحيفة “ماركا” […]

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