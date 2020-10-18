المالية النيابية ترهن تأمين الرواتب بالتصويت على قانون

2020/10/18 | 21:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رهنت اللجنة المالية النيابية، الاحد، تأمين رواتب الموظفين بتمرير قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب.

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